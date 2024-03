Vice De Zerbi: “Napoli tra le squadre preferite di Roberto. Una loro proposta la terrebbe in considerazione”

Maldera vice allenatore di De Zerbi parla del Napoli

Calciomercato Napoli – Andrea Maldera, vice allenatore di Roberto De Zerbi al Brighton, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

“De Zerbi al Napoli? È innamorato dell’Italia, è il suo paese e il Napoli rientra tra le sue squadre preferite. Stiamo benissimo al Brighton, abbiamo altri due anni di contratto, poi se arrivasse una proposta dall’Italia, ed anche da Napoli, Roberto la terrebbe in considerazione. Non lo so, ma perché dire di no a una piazza come Napoli?

Lindstrom? Ha fatto bene in Bundesliga, il suo talento verrà fuori prima o poi. Lui lo ha fatto vedere in Bundesliga, il talento c’è e a volte bisogna andare più in profondità nei giudizi. Ci sono calciatori che sono pronti prima, altri che hanno bisogno di più tempo. È un atleta, lo valuterei nel tempo”.

