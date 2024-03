Biglietti Napoli-Atalanta, le ultime ore della fase 1

La SSC Napoli ha comunicato che sta per terminare la fase 1 dell’acquisto dei biglietti per la gara contro l’Atalanta.

Napoli ed Atalanta si sfideranno in campionato il prossimo 30 marzo ed il club azzurro ha riportato le ultime sui biglietti per assistere al match.

Secondo quanto si legge sull’account ufficiale di X (ex Twitter) della Società partenopea starebbe per terminare la fase 1 della vendita.

“Napoli vs Atalanta. Azzurri, ultime ore per acquistare in Fase 1 i biglietti per la sfida di Sabato 30/03 ore 12:30! ? Biglietti a partire da 20€”

