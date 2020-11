Andrea Pirlo a DAZN: “E’ mancata cattiveria, bisogna gestire ogni situazione”

Al termine di Lazio-Juventus, l’allenatore bianconero Andrea Pirlo si è fermato aimicrofoni di DAZN.

Pirlo, a DAZN, si dice soddisfatto per la prestazione della sua Juventus, ecco quanto riportato da tuttojuve.com:

Quegli ultimi due secondi probabilmente hanno rovinato tutto, hanno rovinato la miglior prestazione della Juve da quando lei è allenatore.

“Abbiamo fatto una bella partita, non ci avevano mai tirato in porta, non c’erano avvisaglie per pericoli, però i campionati e le partite si vincono curando ogni minimo dettaglio. Non siamo riusciti a gestire la palla negli ultimi dieci secondi, capita di poter prendere gol. Siamo soddisfatti per la partita, non per il risultato”.

Questo è il terzo big match dopo Roma e Barcellona. Oggi si è vista un’altra faccia della Juventus. Il fatto di riuscire a fare la partita è una questione mentale?

“La testa viene sempre prima di tutto, se hai la mentalità giusta, di voler dominare la partita, gestire ogni minima situazione, in campo riesci a farla. Se vai con atteggiamento non positivo riesci a fare delle brutte prestazioni. Oggi tutti i ragazzi hanno dato il massimo, hanno dimostrato di poter giocare queste grandi partite, peccato per il risultato, perchè meritavamo sicuramente qualcosa di più”.

E’ la tua migliore versione della Juventus? Cosa manca per portare a casa queste partite?

“Manca la cattiveria, la voglia di raggiungere questi tipi di risultati. Per vincere i campionati, non bisogna mollare ogni minimo secondo e ogni minimo dettaglio, questo è quello che ti fa fare la differenza”. Oggi l’abbiamo fatto per gran parte dellan gara, peccato per questi ultimi dieci secondi perchè non avevamo mai avuto nessun tiro in porta e quindi non era neanche nelle avvisaglie di poter prendere gol”.

L’evoluzione?

“Stiamo cercando di proporre questo tipo di calcio, quando i giocatori lo fanno come oggi si vedono anche delle buone soluzioni. Danilo è molto bravo nell’andare a cercare questo tipo di giocata, perchè si va a cercare lo spazio e come è sempre detto non è importante dove giocano i giocatori ma le posizioni da occupare e oggi l’hanno fatto bene”.

