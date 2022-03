Anguissa sarà riscattato: Giuntoli a lavoro per limare la cifra fissata

Corriere dello Sport – Frank Anguissa confermato: a fine stagione il Napoli provvederà al riscatto. Giuntoli a lavoro per limare la cifra fissata.

Frank Anguissa ha convinto il Napoli, la società è intenzionata a riscattarlo:

“A fine stagione si affronterà il discorso del suo riscatto: o meglio, il Napoli provvederà a saldare al Fulham quel che serve per acquistarne il cartellino. Non è in discussione la conferma di Anguissa, piuttosto il prezzo: 15 milioni di euro è la cifra fissata, ma Giuntoli proverà a limarla”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens dice addio. Il club non rinnoverà il contratto del belga

Calciomercato: l’Atletico Madrid punta Lozano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

I partiti chiedono subito misure a Draghi. Resta lo scontro sul catasto