Anversa, il presidente: “Prima o poi ci sarà l’accordo tra Mertens e il Napoli”

Il presidente dell’Anversa sul futuro di Mertens a Napoli

Il presidente dell’Anversa Paul Gheysens ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Nieuwsbla, dove ha parlato di Mertens e di un ipotetico ritorno a Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Mertens è un buon calciatore e un’ottima persona, ma al momento non rientra nei nostri piani. Non abbiamo mai avuto contatti con lui, non c’è nulla di vero in quello che è stato scritto e detto. Il suo futuro? Dries è stato grande in Italia, ha una bella casa lì ed è ormai abituato a vivere lì. Penso che prima o poi troverà un accordo con il Napoli. Si sono già salutati? Penso che sia stato un modo per nascondere la trattativa…”.

