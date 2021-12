Arbitri & Arbitri – Davide Massa è l’arbitro di Milan-Napoli

Arbitri & Arbitri – Davide Massa sarà l’arbitro di Milan-Napoli, gara valida per la diciottesima giornata di campionato.

Dicembre, 36 punti e quarto posto in classifica: Napoli, superstite di un’amara sconfitta contro l’Empoli, è in cerca di riscatto. Sarà il Milan il prossimo avversario da battere, che con 39 punti è alle calcagna dell’Inter attualmente capolista. Gli infortuni rendono ad entrambe le squadre la vita difficile. L’infermeria è piena e la panchina scarseggia. È questa la calamità che affligge ambedue le squadre. Basterebbe un solo punto per superare l’Atalanta, reduce da cinque vittorie e ottime performance di squadra. Testa a domenica sera.

Il Napoli scenderà in campo allo Stadio San Siro, domenica alle ore 20:45, per disputare il match contro il Milan di Stefano Pioli. La diciottesima giornata di campionato, in vista del match è stata affidata alla direzione di Davide Massa appartenente alla sezione AIA di Imperia. I due assistenti saranno Meli e Bindoni. Il quarto uomo sarà Rapuano. Al VAR Di Paolo, affiancato da De Meo.

Davide Massa è un arbitro effettivo dal 1997, appartenente alla sezione AIA di Imperia. In seguito alla trafila nelle categorie inferiori, nell’estate del 2006 viene promosso in CAN C. Dopo quattro anni ottiene il passaggio in CAN B e in occasione della partita Vicenza-Portogruaro farà il suo esordio. L’arrivo in Serie A non si fa attendere e nel 2011 arbitra Fiorentina-Lecce. Nondimeno si tratta del primo arbitro della sezione di Imperia ad arrivare nella massima serie. Nel luglio del 2017 è stato selezionato dalla UEFA per dirigere le gare degli Europei under 19 in Georgia.

Nel 2017 viene resa nota la sua designazione in qualità di arbitro addizionale per la Supercoppa UEFA, prevista per il successivo 8 agosto 2017 a Skopje tra Real Madrid Club de Fùtbol e Manchester United Football club, diretta con il connazionale Gianluca Rocchi. Nel 2017 è chiamato a dirigere la Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio. Dal 1° gennaio del 2021 è presente nella lista dei Video Match Officials (ufficiali di gara che svolgono la funzione di VAR) della FIFA. Tuttavia il 30 settembre 2021 l’AIA proclama il suo ritiro da tali liste.

Il 21 aprile del 2021 viene eletto ufficialmente dalla UEFA come arbitro di riserva per EURO 2020. Il 17 maggio del 2021 viene pubblicata la sua designazione per la finale di Coppa Italia tra Atalanta-Juventus. Al termine della stagione 2020-2021 ha diretto 160 partite in serie A.

I precedenti di Davide Massa con il Napoli

I precedenti di Davide Massa con il Napoli sono 19 e nel complesso il bilancio è positivo: 14 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Da ricordare è il confronto diretto avvenuto l’8 febbraio del 2014 tra Napoli-Milan terminato 3-1 per i partenopei, che al vantaggio di Menez non ci stanno e ribaltano la partita con i gol di Inler e una doppietta di Higuain. Il suo maggiore impegno, però, è ben visibile in occasione di Roma-Napoli del 24 ottobre, con una negativissima prestazione. Indimenticabile è la mancanza d’attenzione su un penalty per fallo su Anguissa, che lui stesso ignora non richiamando il VAR. Questo l’errore che costa al Napoli due punti, in una partita travagliata. Inoltre, in seguito all’espulsione di Mourinho, reputa doveroso mostrare il cartellino rosso anche a Spalletti, colpevole di avergli detto “Bravo” a fine partita.

I precedenti di Davide Massa con il Milan

Il fischietto ligure ha incontrato i rossoneri 14 volte, con un bilancio negativo di 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

