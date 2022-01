Arbitri & Arbitri – Livio Marinelli è l’arbitro di Bologna-Napoli

Arbitri & Arbitri, Marinelli dirigerà la sfida tra Napoli e Bologna

Il Napoli affronterà il Bologna questo pomeriggio allo stadio Dall’Ara, dopo l’uscita dalla Coppa Italia ad opera della Fiorentina gli azzurri sono chiamati al riscatto. Spalletti recupera Zielisnki, Mario Rui e Fabian, che danno al mister la possibilità di effettuare più rotazioni tra i giocatori.

L’arbitro scelto per la partita è Livio Marinelli di Tivoli, fischietto giovane che da una stagione arbitra anche in massima serie. Inizia la sua avventura nel mondo arbitrale nel 2002, arrivando nel 2008 in Serie D. Nel 2012 sale di categoria e passa in Lega Pro dove resta per quattro stagioni, durante le quali arbitra anche la finale di Coppa Italia Primavera 2015\2016. Nel 2016 passa alla C.A.N. B, anno nel quale viene anche premiato dalla presidenza arbitrale per essersi particolarmente distintosi nel corso della stagione sportiva. Esordisce in cadetterie il 27 agosto 2016 aribtrando Bari-Cittadella, terminata 2-1 per gli ospiti. In Serie A esordisce il 25 ottobre 2017 in Atalanta-Verona 3-0. Dal primo settembre del 2020, è stato inserito nel nuovo organico della C.A.N A-B, che gli permette di arbitrare sia in Serie A che in Serie B. Nella stagione 2020-2021 viene designato in 6 partite del massimo campionato e per 10 in cadetteria.

I precedenti di Marelli con il Napoli

Marelli ha arbitrato il Napoli solo in due occasioni, con una vittoria e una sconfitta. La prima nel dicembre 2020, quando gli azzurri si imposero per 0-4 sul campo del Crotone. La seconda è invece più recente, Napoli-Empoli 0-1 lo scorso mese. Ad oggi restano gli unici due precedenti di Marelli con gli azzurri.

I precedenti di Marelli con il Bologna

Con i felsinei c’è un unico precedente, Sampdoria-Bologna 1-2 disputata a novembre 2020. Ad oggi resta l’unica gara arbitrata da Marelli con il Bologna in campo.

