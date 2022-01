Il centrocampista di proprietà del Napoli, Michael Folorunsho pronto a trasferirsi al Pisa.

Per il trasferimento di Michael Folorunsho dal Napoli al Pisa manca poco, lo riporta tuttomercatoweb:

“Sta per concludersi anche la trattativa per vedere il fantasista italo-nigeriano in nerazzurro. Dopo una prima parte di stagione non esaltante con la maglia del Pordenone il classe ‘98 va a rinforzare la capolista.”