Tagliafico-Ajax, futuro incerto: l’argentino vuole l’Italia. Napoli alle porte

Corriere dello Sport – Nicolas Tagliafico vuole l’Italia, il suo futuro all’Ajax è quasi concluso. Contatti con il Napoli, Giuntoli ci pensa.

Ecco quanto riportato dal quotidiano in merito ai contatti tra Napoli e Ajax, sull’ipotetica cessione di Nicolas Tagliafico: “L’ultima idea conduce in Olanda, il Napoli è tornato a chiacchierare con l’entourage di Tagliafico, anni 29, terzino dell’Ajax, senza aver dimenticato che a giugno, in Francia, dal Lilla, si svincolerà Mandava.

Nicolas Tagliafico, anni 29, dieci presenze in campionato, scadenza di contratto nel 2023, vorrebbe vivere un’esperienza italiana e starebbe spingendo per ripartire dalla Serie A. Il suo futuro all’Ajax è quasi concluso, ma la società olandese non intende svenderlo e per questo, al momento, non apre al prestito, unica formula possibile che il Napoli prenderebbe in considerazione”.

