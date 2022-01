Bologna-Napoli – Le probabili formazioni: out Mertens e Politano

La Gazzetta dello Sport – Out Mertens e Politano contro il Bologna.

Secondo il quotidiano, ci saranno diverse novità di formazione per il Napoli contro il Bologna. In campo mancherà Dries Mertens in attacco. In mediana novità: Fabian farà coppia con Lobotka, mentre nel terzetto offensivo non ci sarà Politano:Lozano a destra, Zielinski al centro e Elmas a sinistra. Sulla corsia mancina della difesa ritorna invece Mario Rui.

