Clamoroso – Roma, il dg Pinto si ritrova con Allegri nello stesso albergo

Il direttore generale della Roma, Tiago Pinto, si è ritrovato con Massimiliano Allegri a Milano, nello stesso albergo

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, il direttore generale della Roma, Tiago Pinto, si è ritrovato nello stesso hotel in cui era presente anche Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juve e Milan, ed al momento senza panchina. Il dg giallorosso si trova a Milano per gli ultimi giorni di calciomercato. L’incontro tra i due è avvenuto per puro caso, o è andato in scena un vero e proprio incontro per la successione a Fonseca sulla panchina capitolina?

Intercettato all’uscita, Tiago Pinto ha risposto così alla domanda posta dai colleghi di calciomercato.com: “Non ho parlato con lui”. Nessun commento invece sulla trattativa Dzeko-Sanchez.

