MILAN-SPAL (PRIMAVERA 1) – ROSSONERI IN CERCA DEL RISCATTO

Sabato 30 Gennaio alle ore 11 presso il Centro Sportivo “Vismara” di Milano andrà in scena la gara Milan-Spal valida per l’8^ giornata del campionato Primavera 1.

Entrambe le formazioni hanno giocato finora solo 5 delle 7 gare in calendario causa emergenza sanitaria. Il match è delicato specie per i giovani diavoli del tecnico Giunti, chiamati a riscattare la sconfitta subita contro il Torino per 2-0 nel recupero infrasettimanale della 4^ giornata. Sabato scorso, i rossoneri avevano invece travolto la Lazio per 3-0 in trasferta alla ripresa del torneo dopo la lunga sosta, raggiungendo quota 6 punti in classifica, con 2 vittorie e 3 sconfitte all’attivo.

In casa Spal, invece, i ragazzi di Scurto non hanno ancora conosciuto la parola sconfitta, avendo collezionato finora ben 11 punti, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi, un ruolino certamente da rispettare che proietta i biancocelesti nelle zone alte del tabellone. Da sottolineare la prestigiosa vittoria ottenuta contro la Roma capolista nell’ultimo turno che evidenzia come la formazione spallina sia in questo momento la rivelazione della stagione.

Appuntamento dunque a sabato presso il C.S “Peppino Vismara” per questa sfida aperta ad ogni possibile risultato. Riusciranno i rossoneri a far valere il vantaggio del campo e a riscattare l’ultima sconfitta?

Roberto Fontana

