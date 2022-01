Arbitri & Arbitri – Luca Pairetto è l’arbitro di Napoli-Salernitana

Luca Pairetto per Napoli-Salernitana

Luca Pairetto è l’arbitro designato per Napoli-Salernitana, match che si giocherà allo Stadio Maradona domenica alle ore 15:00. Gli azzurri, dopo l’ottima prestazione di Bologna, cercano altri tre punti per consolidare la zona Champions, mentre i granata sono alla ricerca di punti per rincorrere il sogno salvezza.

Pairetto, figlio dell’ex designatore Pierluigi, inizia la sua carriera arbitrale nel 1999, arbitrando l’anno successivo la prima gara della sua carriera. Nella stagione 2006-2007 viene promosso in Serie D, dove resta per tre anni prima della promozione tra i professionisti. In Lega Pro arbitrerà per ulteriori tre stagioni, prima della promozione nel 2012 in Serie B. Il suo esordio in cadetteria avviene nel settembre del 2012, quando viene designato per Brescia Juve Stabia. Nella sua prima stagione in Serie B collezione 17 presenze. La stagione successiva fa anche il suo esordio in Serie A, arbitrando Livorno-Cagliari. Nel 2016 dirigerà anche la finale d’andata dei playoff di Serie B tra Trapani e Pescara. Nel 2020 viene inserito nella nuova CAN A-B, che nasce dall’accorpamento delle due divisioni arbitrali italiane. Nella stagione 2020-2021, dirige anche due derby: quello si Genova e di Roma, entrambi nel girone di ritorno. Il 30 settembre 2021 l’AIA rende nota la sua nomina ad arbitro internazionale, con decorrenza dal 1º gennaio 2022.

I precedenti di Pairetto con il Napoli

Pairetto ha arbitrato per sei volte gare con il Napoli, in tutte le occasioni gli azzurri hanno conquistato tre punti. L’ultima volta è stata in occasione della vittoria sulla Spal per 3-1 nel giugno 2020.

I precedenti di Pairetto con la Salernitana

Pairetto ha arbitrato sei gare con i granata in campo, con un bilancio di 4 sconfitte e due vittorie. L’ultima gara arbitrata risale alla scorsa stagione contro l’Empoli, quando la squadra di Castori venne travolta per 5-0.

Elio Di Napoli