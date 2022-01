Lunga attesa per ADL: agenti di Tagliafico in Olanda per aprire al prestito

La Gazzetta dello Sport – Lunghissima attesa per Aurelio De Laurentiis: gli agenti di Nicolas Tagliafico in Olanda per aprire con l’Ajax la via al trasferimento.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, gli agenti di Nicolas Tagliafico sono approdati ad Amsterdam per spianare la via del suo trasferimento al Napoli. La società punta ad averlo in prestito con successivo riscatto. Ad ora si discute la formula del trasferimento.

