Ultime derby – Osimhen verso la titolarità. Novità anche su Insigne e Ospina

La Gazzetta dello Sport – Osimhen verso la titolarità, Insigne e Opsina potrebbero ripartire dalla panchina. Ounas direzione Napoli: presto il rientro.

Ultime di formazione in vista del derby campano contro la Salernitana, a patto che si giochi, date le innumerevoli positività in casa granata.

Victor Osimhen vuole la titolarità, dopo essere entrato in campo in un secondo momento a Bologna. Potrebbe avere buone chance con la Salernitana. Insigne e Ospina hanno ripreso ad allenarsi con i compagni e potrebbero partire dalla panchina. Eliminata l’Algeria in Coppa d’Africa e Ounas è pronto al rientro a Napoli.

