Arbitri & Arbitri – Maurizio Mariani sarà l’arbitro di Juventus-Napoli

Arbitri & Arbitri – Maurizio Mariani sarà l’arbitro che dirigerà Juventus-Napoli, gara valida per il recupero della terza giornata di campionato.

Il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare la Juventus di Andrea Pirlo. La gara di campionato che si andrà a disputare equivale al recupero della terza giornata di andata. Juventus-Napoli ha una storia alle spalle piuttosto lunga: la partita avrebbe dovuto essere giocata lo scorso 4 ottobre, ma purtroppo l’ASL di Napoli non permise agli azzurri di partire per Torino a causa di problemi legati al Coronavirus. Per questa ragione la Lega Serie A assegnò la vittoria a tavolino al club bianconero ed un punto di penalizzazione al club azzurro, ma Aurelio De Laurentiis non perse tempo a fare ricorso ottenendo così l’annullamento della suddetta decisione ed il recupero della partita.

Finalmente la partita verrà disputata mercoledì 7 aprile: il match inizierà alle ore 18:45. Il Napoli spera di centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato, cosa mai accaduta in questa stagione. La Juventus, al contrario, spera di tornare alla vittoria dopo un periodo non proprio positivo.

I precedenti di Maurizio Mariani con il Napoli

Il luogo in cui avverrà lo scontro in questione è l’Allianz Stadium e l’arbitro a cui esso sarà affidato è Maurizio Mariani. Nato a Roma, l’arbitro appartiene alla sezione di Aprilia ed inizia ad arbitrare a soli 16 anni. L’anno in cui esordisce in Serie A è il 2015. Maurizio Mariani ha incontrato il Napoli ben dodici volte e sotto il suo fischietto il bilancio azzurro è molto positivo. La squadra partenopea ha infatti collezionato nove vittorie, un pareggio e due sconfitte. Uno dei dodici scontri avvenuti in passato è stato proprio contro la Juventus. Stiamo parlando del 26 gennaio 2020, quando gli azzurri vinsero in casa propria per 2-1. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche il Napoli va in vantaggio grazie a Piotr Zielinski; in seguito le speranze bianconere vengono definitivamente demolite dal capitano azzurro Lorenzo Insigne che raddoppia a quattro minuti dalla fine. Inutile la rete segnata da Cristiano Ronaldo nel finale.

I precedenti di Maurizio Mariani con la Juventus

La Juventus ha incontrato Maurizio Mariani per ben otto volte. Anche per quanto riguarda i bianconeri il bilancio con l’arbitro romano è positivo. Su otto incontri la squadra bianconera ne ha vinti sette, riuscendo la maggior parte delle volte a non subire neanche una rete dalla squadra avversaria. L’unica sconfitta è proprio quella contro gli azzurri menzionata in precedenza, che coincide anche con l’ultimo match della Juventus diretto da Mariani.

