Serie A, la denuncia del quotidiano: “Scoppia il caso ‘caro biglietti'”

I prezzi dei biglietti per le gare di Serie A sono aumentati considerevolmente

Il Messaggero nella sua edizione odierna titola: “Serie A, scoppia il caso del caro-biglietto”. Con l’aumento della capienza negli stadi aumentano anche i prezzi per i biglietti, per esempio: il settore ospiti di Juventus-Roma costa 57 euro, le due curve per Lazio-Inter oltre i 40, soltanto due casi di un fenomeno che sta avendo luogo in tutti gli stadi di Serie A. Ciò sta scatenando le proteste dei tifosi, come accaduto recentemente con dei supporter della Roma che hanno esposto uno striscione a riguardo.

