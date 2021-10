Arbitri & Arbitri – Simone Sozza è l’arbitro di Fiorentina–Napoli

Arbitri & Arbitri – Simone Sozza sarà l’arbitro di Fiorentina-Napoli, gara valida per la settima giornata di campionato.

La sesta giornata di campionato è stata per il Napoli il match decisivo per imporre la propria presenza in vetta alla classifica della Serie A. Le pretendenti sono accanite, impossibile abbassare la guardia per gli azzurri. Inter, Milan, Roma, Atalanta e perché non la Juventus di Massimiliano Allegri? La settima giornata di campionato è alle porte, la Fiorentina vuole vincere, Commisso vuole i tre punti a tutti i costi. È il momento decisivo per i partenopei: dimostrare di poter imporre la propria presenza anche fuori casa, anche dopo un’amarissima sconfitta in Europa League. Testa a domenica.

Il Napoli scenderà in campo allo Stadio Artemio Franchi domenica alle 18:00, per disputare il match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La settima giornata di campionato è stata affidata alla direzione di Simone Sozza appartenente alla sezione AIA di Seregno. Sarà affiancato dagli assistenti alla linea Bindoni-Lo Cicero. Il quinto uomo sarà Serra, mentre al VAR ci sarà il tandem Aureliano-Meli.

Simone Sozza, avvocato di Milano è un classe 1987, e fa parte della sezione AIA di Seregno. Tra gli arbitri più promettenti della Can A, ha debuttato nel 2020 nella massima Serie. A 34 anni è tra i profili più rinomati, candidandosi per rientrare nella lista dei migliori fischietti.

Dopo una carriera da difensore, Sozza nel 2004 sceglie di intraprendere la professione arbitrale. La sua è stata una carriera rapidissima, poiché nel 2012 arriva già il passaggio in Serie D e dopo soli tre anni, riceve una nuova promozione in Lega Pro. Il suo successo è dovuto prettamente alle sue spigliate abilità, tanto che nel 2018 è stato premiato ricevendo il Premo Sportilia. Nel 2019 arriva l’ammissione in Can B e nel 2020 si presenta la grande occasione in Serie A: Parma-Udinese. Il 1 settembre è stato definitivamente inserito nell’organico CAN A-B.

Se si parla di calci di rigore, Sozza è da tenere d’occhio. Non è un grande amante del cartellino, ma non teme la puntualizzazione quando si tratta di indicare il dischetto, tanto che la sua carriera vanta di una media che sfiora un rigore ogni due partite.

I precedenti di Simone Sozza con il Napoli

Questa di Simone Sozza è la prima la prima direzione con il Napoli in Serie A. Tuttavia, per i tifosi azzurri potrebbe salire la preoccupazione, in quanto ci siano dei precedenti incredibili nei match da lui diretti. Difatti, per ben nove volte ha vinto la squadra di casa, solo in un’occasione ha vinto quella ospite.

I precedenti di Simone Sozza con la Fiorentina

Questa di Simone Sozza è la prima la prima direzione con la Fiorentina in Serie A.

Barbara Marino

