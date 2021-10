Juric in conferenza: “Orgoglioso di come giocammo a Napoli!”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di Torino.

Tra le domande riportate da Tuttomercatoweb, evidenziamo la risposta di Juric a quella su Napoli-Verona.

Allegri deve dirle grazie per il suo pari a Napoli con il Verona?

“La cultura sportiva è sacra, l’ho imparato da Gasperini: è l’unico modo per essere uomo. In Italia si guardano queste cose, ma non mi pento assolutamente e sono orgoglioso di come il Verona ha giocato quella partita. Nessuno mi deve ringraziare, l’ho fatto solo per la squadra per la quale lavorava”