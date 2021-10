Anguissa: “Contratto? Penso solo a giocare e dare il massimo”!

A gennaio tu, Osimhen, Koulibaly e Ounas andrete in Coppa d’Africa.

“E’ difficile lasciare i miei compagni a gennaio, lo stesso varrà per gli altri, ma per noi è un onore disputare questa competizione. Ci tengo a sottolineare comunque che il Napoli ha grandissimi calciatori in organico. Sono convinto che grazie alla mentalità e alla forza mentale della squadra si può continuare a vincere perché è la squadra che fa i calciatori, l’importante è la squadra. Sono convinto che senza noi africani il Napoli continuerà a fare la differenza perché ha calciatori forti”.

Ti piacerebbe se il Napoli ti riscattasse?

“Ho capito subito che Napoli sarebbe stata la scelta giusta per me perché ho avvertito subito la fiducia di tutti, quando è arrivata la proposta non ci ho pensato due volte ad accettare. In questo momento non penso al contratto, mi interessa giocare. Sarà il tempo a dire se meriterò di essere riscattato. Sono felicissimo di essere qui a Napoli, vedremo ciò che accadrà, ma ora penso al campo e a dare il massimo ogni volta che giocherò”.