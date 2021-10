FOTO – Spalletti vince il premio “Coach Of The Month” di settembre: la data della premiazione

Spalletti vince il premio “Coach Of The Month”

Napoli – Luciano Spalletti vince il premio “Coach Of The Month” del mese di settembre di Serie A. Di seguito il comunicato della Lega Serie A: “Idee, spettacolo e tanti gol! Un settembre di gran calcio per il Napoli”.

Il premio Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli – Torino, in programma domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.00 allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 6ª della Serie A TIM 2021/2022.

“Siamo molto contenti di assegnare il primo premio Coach Of The Month a Luciano Spalletti, che si sta dimostrando ancora una volta uno dei più importanti allenatori d’Europa. La sua esperienza e la capacità di ottenere sempre il massimo dai propri giocatori hanno permesso al Napoli di esprimere un gioco spettacolare e al tempo stesso efficace. Sei successi nelle prime sei giornate di Serie A TIM, il secondo miglior attacco con 16 reti e la miglior difesa con due gol subiti certificano l’ottimo lavoro svolto dal mister della prima in classifica” ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.

