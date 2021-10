Napoli, il report: terapie e lavoro personalizzato in campo per Lobotka

Napoli, il report di oggi

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi per la settima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto.

Lobotka ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo

