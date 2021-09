Pioli sul Napoli: “Mi aspettavo il primato, Spalletti è molto bravo”

Pioli sul primato del Napoli in campionato

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida dei rossoneri, che affronteranno lo Spezia domani. Il tecnico ha risposto anche ad una domanda sul Napoli, ecco quanto dichiarato:

Il Napoli me l’aspettavo, non ha cambiato niente e anzi ha aggiunto Anguissa, giocatore molto forte che conoscevo. Ha un allenatore molto bravo e una squadra tra le migliori del campionato, con una rosa molto profonda. Che possa essere una pretendente allo scudetto lo sapevo dall’inizio. Il campionato è lungo, l’Atalanta ha dieci punti ma è sempre partita un po’ più lenta. Il campionato sarà molto equilibrato, saranno tante le squadre che lotteranno per le prime quattro posizioni, però io sono contento della mia squadra. Il fatto di non aver potuto lavorare a pieno regime con tutti è una cosa… ma ci vuole un po’ di tempo e ci potremo togliere delle soddisfazioni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens può rientrare fra i convocati: ecco quando deciderà Spalletti

Ospina: “Spalletti ci trasmette fiducia faremo grandi cose.Osimhen formidabile, Anguissa alza il nostro livello”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ema, a inizio ottobre parere su terza dose e richiami