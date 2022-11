Corriere dello Sport – Aria di rinnovi in casa Napoli, dopo Anguissa tocca ad altri tre azzurri.

Il Napoli è pronto a dedicarsi alla questione rinnovi, e nella giornata di ieri è stato annunciato quello di Anguissa che ha firmato per rimanere in azzurro fino al 30 giugno 2025, con opzione di prolungamento fino al 2027. L’affare è stato chiuso per circa 3 milioni di euro a stagione, ma questo è solo il primo di altri rinnovi, perché a breve toccherà a Lobotka, Rrahmani e probabilmente Di Lorenzo.

“Parallelamente esistono anche situazioni che la società monitora con attenzione estrema: quella di Kvaratskhelia, certo, ma soprattutto quella di Kim, titolare di un contratto che contempla una clausola rescissoria da circa 50 milioni valida esclusivamente per l’estero ed esercitabile dal 1º al 15 luglio. A cominciare dal 2023. E dunque a fine stagione”.

Fonte foto: @officialsscnapoli, Instagram.

