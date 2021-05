Arriva la convenzione: Zidane lascia ufficialmente il Real Madrid

Ufficiale: Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. Il comunicato del club.

Zidane lascia ufficialmente il Real Madrid.

“l Real Madrid CF annuncia che Zinedine Zidane ha deciso di concludere la sua fase attuale come allenatore del nostro club.



Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrargli il nostro apprezzamento per la sua professionalità, dedizione e passione in tutti questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per il Real Madrid.



Zidane è uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come allenatore e giocatore del nostro club. Sa di essere nel cuore del Real Madrid e che il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa.”

