Di Lorenzo e Manolas salutano Gattuso attraverso i social

Il saluto social di Manolas e Di Lorenzo a Gattuso

Continuano i messaggi di stima dei giocatori azzurri nei confronti di Gattuso, ormai ex allenatore del Napoli che sembra aver lasciato il segno all’interno del gruppo. “Speravamo tutti in un finale diverso, ma questo non può cancellare quello che ci hai dato in queste due stagioni! Grazie di tutto mister! In bocca al lupo a te e al tuo grandissimo staff!”. Queste le parole di Giocanni Di Lorenzo, mentre Manolas scrive: “Grazie di tutto mister!! E stato un grande onore averti come allenatore !! In bocca lupo a te ed il tuo staff meraviglioso!“.

