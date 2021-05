Napoli, ulteriori conferme su Spalletti. Biennale da 3 milioni a stagione

Napoli, i dettagli dell’accordo con Spalletti

Come riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti è sempre più vicino alla firma con il Napoli. Arrivano anche le prime indiscrezione sulle cifre del contratto, che sarà biennale. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“È confermato un biennale da 3 milioni di euro a stagione. Ora si passerà alla valutazione e potrebbero essere sollevate delle eccezioni e rimandato per le eventuali modifiche. Ma l’accordo è vicinissimo, il Napoli ha trovato l’allenatore per la stagione 2021-2022. Il primo allenatore trattato a gennaio scorso, quando il presidente pensò di esonerare Gattuso. Da allora, le parti sono sempre rimaste in contatto ed avevano già anche trovato l’accordo economico.”

