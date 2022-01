Assemblea di Serie A – C’è l’accordo fra i club, ma ADL voleva fermare tutto

Assemblea di Serie A – C’è l’accordo fra i club: stadi con capienza ridotta, ma De Laurentiis voleva fermare tutto.

Il Messaggero riporta il retroscena che ha caratterizzato l’assemblea di Serie A. Tra tutti i club partecipanti, quali Milan, Inter e Juventus vi era anche il Napoli, che è stato la voce “fuori dal coro”. Per la maggioranza il pensiero univoco è stato quello di fornire un segnale d’apertura, prima che fosse la politica a vietare l’accesso al pubblico negli stadi. Difatti la decisione è ricaduta sulla riduzione della capienza a cinquemila spettatori, durante le due giornate di campionato del 15/16 e 22/23 gennaio – con l’ipotesi di prolungamento al 6 febbraio – . Obiettivo che si valuterà in base al numero di contagi.

Tuttavia la voce fuori dal coro è stata proprio quella di Aurelio De Laurentiis, che dal canto suo, ha proposto lo stop temporaneo del campionato. La questione ha però nutrito vari sospetti, riguardo l’intenzione di voler recuperare i propri indisponibili. Da qui la scelta di dare un segnale ben preciso (sono in tanti, però, a credere che il governo chieda lo stop per motivi politico-demagogici e non scientifici).

