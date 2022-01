Calciomercato – Super offerta dal Qatar per Dries Mertens

La Gazzetta dello Sport – Super offerta dal Qatar per Dries Mertens, ma il giocatore è in attesa del rinnovo con il Napoli.

Il quotidiano pone l’attenzione sul futuro di Dries Mertens, il quale a giugno andrà in scadenza di contratto e rinnovare alle cifre attuali è praticamente impossibile. Ci sarebbe, però, già un’offerta allettante per l’attaccante:

“Il Napoli fino a giugno può esercitare l’opzione che gli consente di prolungare l’attuale contratto che prevede 5 milioni netti d’ingaggio. Cifre che il club non intende mantenere nella politica di contenimento degli stipendi. Ciro lo sa e non ha fretta. Dal Qatar ha avuto una offerta sontuosa, ma spera di restare e sa che la questione si potrà discutere solo in primavera, quando si capirà se la squadra centrerà la qualificazione in Champions”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Victor Osimhen negativo al Covid-19, ora può rientrare in Italia

Insigne, rapporti complicati con ADL negli ultimi tre anni. I motivi dell’addio del capitano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: il pressing dei governatori, è battaglia sulla scuola