Atalanta, Gasperini perde Hateboer. Stagione finita per l’olandese?

Atalanta, Hans Hateboer non ci sarà contro il Napoli

Secondo quanto riportato dal canale ufficiale Atalanta.it, l’unico giocatore bergamasco fermo ai box è Hans Hateboer. L’olandese non sarà della partita contro il Napoli ed è volato in Olanda per farsi seguire da un medico di fiducia: se dovesse sottoporsi a un’operazione, la stagione per lui sarebbe finita qui.

