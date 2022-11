Atalanta-Napoli, Spalletti pensa a Raspadori per sostituire Kvaratskhelia

Atalanta-Napoli, Spalletti punta su Raspadori

Il Napoli questo pomeriggio affronterà l’Atalanta in una gara complicata, con l’assenza di Kvaratskhelia che peserà tantissimo. Spalletti farà qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo a Liverpool, anche per far ruotare gli elementi a disposizione. In porta confermato Meret. Davanti al portiere friulano, la coppia centrale sarà formata da Juan Jesus e Kim. Sui lati torna Mario Rui titolare, a destra il solito Di Lorenzo. A centrocampo Lobotka agirà da play, mentre Anguissa e Zielinski aggirano ai suoi lati. In attacco con l’assenza di Kvaratskhelia, toccherà a Raspadori. A destra giocherà Lozano al posto di Politano, mentre al centro ci sarà ancora una volta Oismhen.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Politano, Osimhen, Raspadori.

