Auriemma: “Demme resta a Napoli; ecco chi giocherà in attacco”

Il giornalista Raffaele Auriemma anticipa le mosse del Napoli contro l’Atalanta ed interviene sul futuro di Diego Demme.

Raffaele Auriemma ha parlato del centrocampista del Napoli Diego Demme ai microfoni di Tele A. Non solo: il giornalista è intervenuto anche sul prossimo match azzurro, quello contro l’Atalanta, tentando di anticipare le mosse di Luciano Spalletti.

“Il Napoli sta facendo molto bene e non verrà rivoluzionato nella prossima sessione di gennai. Il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli non farà nulla di eclatante. Diego Demme ad esempio è calciatore che alcuni danno in partenza ma che in realtà non si muoverà da Napoli. Ha giocato poco, ma è fondamentale anche nello spogliatoio. Per quanto riguarda la formazione del Napoli in attacco giocheranno Raspadori a sinistra, Lozano a destra e Osimhen al centro.”

Fonte foto: Instagram, @diegodemme

