Atalanta-Napoli, Lozano tra i titolari: l’idea di Spalletti

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’idea di Luciano Spalletti per Atalanta-Napoli, in particolare sull’impiego di Hirving Lozano dal primo minuto di gioco.

“Non pe questo non cresceranno le sue responsabilità, Hirving prende palla e punta, o va senza palla alle spalle del diretto avversario. È un “binario”, e Spalletti lo utilizza come tale. A destra, il lato che preferisce per le sue sgasate, nell’asse con Di Lorenzo e Anguissa è lui la freccia scoccata dal capitano o dal camerunense. Il tecnico vuole vederlo il meno possibile con le spalle rivolte alla porta avversaria: va servito “lanciato” per sprigionare tutta la sua velocità.”

