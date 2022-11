Atalanta-Napoli, le possibili scelte di formazione di Spalletti: c’è un favorito a sinistra

Atalanta-Napoli, le possibili scelte di formazione di Spalletti

Atalanta-Napoli – Sky Sport prova ad anticipare quelle che saranno le possibili scelte di formazione di Spalletti in vista della gara contro l’Atalanta.

Dovrebbero esserci cinque novità rispetto alla sfida di Anfield: Juan Jesus e Mario Rui in difesa, Zielinski a centrocampo, in attacco Lozano a destra e Raspadori favorito sugli altri per sostituire Kvara a sinistra. Chiaramente intoccabile Osimhen come prima punta.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Probabile formazione di Spalletti per Atalanta-Napoli

L’AIA espelle l’arbitro Piero Giacomelli: il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici