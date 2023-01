Salernitana-Napoli, pochi dubbi per Spalletti. Ballottaggio Lozano-Politano

Salernitana-Napoli, pochi dubbi di formazione per Spalletti

Il Napoli sfiderà la Salernitana domani alle ore 18:00 allo Stadio Arechi, dove avrà il compito di riscattare l’inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Cremonese. Spalletti avrà tutti a disposizione, tranne Kvaratskhelia che come annunciato dal tecnico sarà l’unico assente. Tra i pali ci sarà Meret, in difesa tornano Kim e Rrahmani tra i titolari. Sugli esterni ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Lobotka riprenderà il suo posto in cabina di regia, ai suoi lati Zielisnki e Anguissa. In attacco Elmas avrà il compito di sostituire Kvaratskhelia a sinistra, al centro Victor Osimhen che riprenderà il suo posto al centro del reparto offensivo. L’unico dubbio di Spalletti è a destra, con Politano che resta comunque favorito su Lozano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti

