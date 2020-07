Raffaele Auriemma: “Stagione finita, la sconfitta del Napoli è colpa di Osimhen”

Raffaele Auriemma, ai microfoni di Canale21, ha parlato della sconfitta del Napoli contro l’Atalanta dando la “colpa” ad Osimhen

Raffaele Auriemma, ai microfoni di Canale21, ha parlato della sconfitta del Napoli a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini:

“Callejon? Sarebbe cambiato poco anche con lui. Non c’è stato il giusto approccio alla partita, non è stato il solito Napoli che abbiamo visto brillare, umanamente comprensibile perché la squadra ha avuto uno scarico, inconsciamente la squadra ha visto il nuovo attaccante arrivare in città e capisce che la stagione è finita e anche la società pensa già alla prossima. Non è una colpa, ci può stare, poi è anche la 5 partita dopo aver vinto la Coppa e aver avuto un rendimento eccezionale. E’ inconscio, mica lo fanno di proposito, ci può stare”.

