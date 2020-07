Sky Sport – Napoli, ecco la probabile formazione per il prossimo anno

Sky Sport prova a stilare la formazione del Napoli per il prossimo campionato

Il calcio mercato del Napoli è entrato nel vivo e si fa sempre più caldo. Petagna e Rrahmani sono già azzurri mentre si continua a lavorare per Gabriel Magalhaes e Osimhen dal Lille, Szoboszlai del Salisburgo e Under della Roma. Secondo la redazione di Sky Sport, quella riportata nell’immagine sotto potrebbe essere la formazione partenopea per l’anno prossimo.

