Sky – Calciomercato, il Napoli correrà ai ripari anche sulla fascia sinistra

Sky – Il Napoli correrà ai ripari anche sulla fascia sinistra

Il Napoli, in questo periodo, è molto attivo sul mercato e stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, una delle priorità resta il terzino sinistro. Con il dubbio riguardante le condizioni fisiche di Ghoulam, il solo Mario Rui, con Hysaj alternativa adattata, non basta. Per questo nei prossimi giorni sono attese novità anche per quel che concerne la difesa, soprattutto sulla fascia sinistra.

