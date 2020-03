Perinetti: ”Mi piace ricordare l’acquisto di Cannavaro. Ilicic una delle mie intuizioni”

Perinetti: mi piace ricordare l’acquisto di Cannavaro, lo acquistai a 17 per 15 milioni di lire. Pensare che è diventato Pallone d’Oro… per me è una grande soddisfazione

Giorgio Perinetti ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto” e -tra l’altro- ha parlato di Ilicic e Paolo Cannavaro.

Queste le sue parole:

SU COME FINIRE LA STAGIONE

“E’ giusto andare avanti step by step mettendo sempre avanti la salute. La cosa che ritengo più plausibile è lo spostamento degli Europei alla prossima stagione, aprirebbe uno spazio ai campionati nazionali”.

PERINETTI SUL VALORE DELLO SPORT

“Lo sport sarebbe un grande antidepressivo in questa situazione, ma non è giusto mettere a rischio la salute degli atleti. Bisognava fermarsi con la fiducia che i sacrifici di oggi ci riporteranno domani alla normalità”.

SUL SUO MIGLIORE ACQUISTO NELLA SUA CARRIERA DA DIRIGENTE

“Il prossimo, voglio essere fiducioso e speranzoso di poter fare qualcosa di nuovo”.

SULLE SOLUZIONI PER LO SPORT

“Prima bisogna mettere la salute, poi quando si potrà tornare a giocare sarà giusto pensare alle modalità. Fino a quel momento non si possono mettere gli interessi economici avanti alla salute”.

SUI PLAY-OFF/PLAY-OUT IN SERIE A

“Servono buonsenso e condivisione, gli interessi di alcuni club verrebbero rispettati ma quelli di altri verrebbero calpestati. In ogni caso, bisogna prima capire quale sarà il tempo a disposizione”.

PERINETTI SU ILICIC

“E’ una delle mie intuizioni, siamo riusciti a portarlo a Palermo. All’inizio ha avuto delle difficoltà perché è un ragazzo particolare, complicato da un punto di vista psicologico. Forse hanno inciso i problemi che ha avuto da bambino. Oggi è un giocatore dal valore internazionale assoluto, può stare tranquillamente tre i primi dieci in Europa”.

SULL’ACQUISTO CHE RICORDA PIÙ VOLENTIERI

“Mi piace ricordare l’acquisto di Cannavaro, lo acquistai a 17 per 15 milioni di lire. Pensare che è diventato Pallone d’Oro… per me è una grande soddisfazione”. Conclude Perinetti.

