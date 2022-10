Atalanta, per De Roon tempi di recupero indefiniti: a rischio gara con il Napoli

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon potrebbe saltare la sfida di campionato contro il Napoli a causa di un infortunio.

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon è attualmente alle prese con un infortunio rimediato durante la sfida contro la Lazio. Il club bergamasco ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha parlato anche dei tempi di recupero del giocatore, che risultano ad oggi indefiniti. Marten De Roon certamente non prenderà parte alla sfida contro l’Empoli e ci sono alte probabilità circa un’assenza anche contro il Napoli.

Di seguito il comunicato ufficiale da parte dell’Atalanta:

“Continua al Centro Bortolotti di Zingonia per i nerazzurri la preparazione alla partita con l’Empoli in programma domenica alle 12.30 allo stadio Castellani. Mister Gasperini oggi ha diretto una doppia seduta di lavoro. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto de Roon hanno evidenziato una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore.”

