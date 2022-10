Champions League, chi potrebbe incontrare il Napoli agli ottavi

La Gazzetta dello Sport si concentra su qualche squadra che il Napoli potrebbe incontrare agli ottavi di Champions League.

Questa sera il Napoli sfiderà il Glasgow Rangers in Champions League, tuttavia il club è già qualificato agli ottavi di finale. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su cosa potrebbe accadere prossimamente:

“Ancora è presto per definire la griglia delle seconde: diciamo che al momento ci sono buone probabilità di andare in Germania: Dortmund o Lipsia. Il rischio più grosso: il Psg che scivola secondo. E fra gli incroci possibili, uno affascinante per la famiglia Simeone, l’Atletico di Madrid. Giovanni Simeone, che stasera ritrova spazio in questo Napoli pieno di stelle, non si sottrae all’ipotesi: “Sarebbe molto bello sfidare una squadra forte, giocare contro la formazione di papà. Ma la verità è che manca tanto. Ancora ognuno deve centrare i propri obiettivi. L’Atletico deve fare molto bene per passare e anche noi dobbiamo concentrarci sui Rangers. Per questo diventa importantissimo per noi vincere.”

