Sarri: “Dobbiamo diventare grandi in Italia come il Napoli”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa ed ha fatto un piccolo riferimento al Napoli di Luciano Spalletti.

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha fatto un breve riferimento al Napoli di Luciano Spalletti. Ciò è avvenuto durante la sua conferenza stampa in occasione della sfida di Europa League.

“Queste sono partite che ci possono dare o possono togliere, dipende dalla mentalità. Se non siamo maturi e ci sentiamo appagati ci tolgono, perché giocheremo meno motivati. Noi dobbiamo diventare grandi in Italia prima ancora di diventarlo in Europa, come hanno fatto Milan e Napoli. La differenza di corsa in Europa? Solo lo Sturm Graz all’andata ha avuto dati atletici migliori di noi. In 7 anni il Chelsea è la squadra che ho allenato che ha corso di meno, ma non sembrava perché aveva doti di accelerazioni importanti.”

