De Maggio annuncia: “Faccia a faccia Insigne-De Laurentiis: ecco quando”

De Maggio su Insigne-De Laurentiis e il rinnovo

Calciomercato Napoli – Walter De Maggio ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo Insigne-De Laurentiis e il rinnovo. Di seguitolesueparole:

De Maggio:

“Faccia a faccia Insigne-De Laurentiis a Castel di Sangro per il rinnovo! Non ci saranno Giuntoli e l’agente durante la riunione. Insigne e De Laurentiis si vedranno di persona e parleranno solo loro chiusi in una stanza in Abruzzo del futuro del capitano del Napoli”

