Petagna testato da Spalletti: posizione inedita durante l’allenamento

Petagna testato da Spalletti in allenamento

Petagna testato da Spalletti, il tecnico ha voluto provarlo in una posizione inedita, come trequartista alle spalle di Osimhen. Una posizione di campo atipica per Andrea Petagna, un ruolo in cui è chiamato ad appoggiare al compagno con sponde ed al fraseggio stretto, per poi andare a concludere in area nel momento in cui il gioco si sviluppa sulle corsie. Per Spalletti e i giocatori sono giornate all’insegna di test e di esperimenti tattici.

