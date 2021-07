Chiariello infierisce su Elmas: “Acquisto sbagliato, ha fatto perdere scudetto e Champions al Napoli”

Chiariello infierisce su Elmas

Umberto Chiariello, infierisce su Elmas. Il giornalista di Canale 21, ne parla con toni duri alla trasmissione Tutti in Ritiro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Chiariello:

“E’ stato un acquisto sbagliato che ha fatto perdere al Napoli scudetto e Champions. È stato acquistato per 16 milioni e ad oggi non si sa ancora come possa collocarsi tatticamente”.

