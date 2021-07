Rinnovo Insigne, a Castel di Sangro ci sarà un faccia a faccia con il presidente

Per il rinnovo di Lorenzo Insigne tutto rinviato a Castel di Sangro

La svolta per il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli sarà tutto rimandato a Castel di Sangro, quando il capitano azzurro avrà un incontro con De Laurentiis. A riportare la notizia è Valter De Maggio, che attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha poi aggiunto:

“Il discorso per il rinnovo del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, sarà trattato direttamente nel ritiro di Castel di Sangro. Vi dico che il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis non vuole intermediari. Si chiuderanno in una stanza lui e Insigne e parleranno da soli, faccia a faccia. Nessuno entrerà nella stanza, nemmeno Giuntoli o l’entourage di Insigne. Solo loro due.”

