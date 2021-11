Nessuna operazione di mercato dopo l’out di Osimhen, le motivazioni

Nessuna operazione di mercato per sostituire Osimhen, secondo La Gazzetta dello Sport ci sono due motivazioni che frenano il club.

Arriva l’ennesimo stop per Victor Osimhen, costretto a terminare la sua stagione in anticipo. Sull’edizione odierna del quotidiano si parla dell’infortunio dell’attaccante, escludendo interventi sul mercato a gennaio da parte del Napoli: “Il nigeriano, come già accaduto nella stagione passata, conclude in maniera decisamente sfortunata il suo secondo anno solare al Napoli. Una squadra che aveva trovato il suo terminale offensivo (9 gol stagionali) ora dovrà cambiare qualcosa nel suo modo di giocare e di essere imprevedibili contro gli avversari. Al momento sul mercato non sono previste operazioni. Perché non lo consentono i bilanci e perché comunque la rosa specie in attacco fornisce alternative che altre pretendenti allo scudetto non hanno”.

