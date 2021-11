Palmeri a valanga contro Allegri: “La Juve gioca a nulla da 4 mesi”

Il giornalista commenta la sconfitta per 4-0 subita dalla Juventus per mano del Chelsea

Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha commentato la netta sconfitta per 4-0 subita dalla Juventus in Champions League contro il Chelsea. Il giornalista, inoltre, ha aspramente criticato l’operato di Massimiliano Allegri dopo il suo ritorno sulla panchina bianconera.

Queste le sue parole:

“Di cosa vi stupite? Di questo 4-0 del Chelsea?! Ma cosa altro pensavate ci fosse da aspettarsi con una Juventus che gioca a nulla da 4 mesi, cioè da quando Allegri è al lavoro? Solo facendosi traviare dal risultato si potevano confondere delle grandi sfangate della Juve con qualsiasi altra cosa. Prendete la vittoria con la Lazio: vinci 0-2 a Roma, dunque nessuno dice niente, anzi gran complimenti per la mentalità da grande squadra.

Ma per favore: la Lazio non è riuscita a piazzare un uomo che fosse uno in area, si è fatta due rigori da sola, è riuscita a mettere cross dentro per Pedro marcato da Bonucci e de Ligt, e pure così anzi ha imbastito un gioco apprezzabile. Allegri invece non è riuscito a far fare una azione degna di nota, proprio una squadra che gioca al ribasso per forma mentis, e quando vai allo Stamford (contro un Chelsea piagato da infortuni) il 4-0 è davvero la parte più leggera dello schiaffo, perché il resto è scioccante: la Juventus non è una formazione derelitta in caduta libera, la cosa più grave è che i bianconeri svolgono esattamente quello che Allegri chiede loro. Davvero, una grande squadra che per scelta abbia una mentalità simile non si vedeva dagli anni Settanta…”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

I convocati di Spalletti per Spartak-Napoli: uomini contati e diversi Primavera

Infortunio Victor Osimhen, il bollettino medico e la prognosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo:temporali al centro-sud,allerta gialla su 5 regioni