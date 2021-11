I convocati di Spalletti per Spartak-Napoli: uomini contati e diversi Primavera

I convocati di Spalletti per Spartak Mosca-Napoli

Ultime notizie calcio – I convocati di Spalletti per Spartak Mosca-Napoli. Ad affiancare la prima squadra anche diversi elementi della Primavera come il difensore Barba e gli attaccanti Ambrosino e Cioffi. Da vedere, ovviamente, se ci sarà spazio per loro in una sfida tanto delicata per il futuro europeo del Napoli.

Spartak-Napoli, i convocati di Spalletti

Portieri: Idasiak, Meret, Ospina

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani.

Centrocampisti: Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Ambrosino, Cioffi, Mertens, Petagna, Lozano.

