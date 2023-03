Atalanta, Zapata torna ad allenarsi in gruppo in vista del Napoli

Secondo quanto ripotato da Tuttomercatoweb l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata è tornato ad allenarsi in vista del Napoli.

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli ed Atalanta e l’attaccante bergamasco Duvan Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo. Il giocatore era fermo da tre settimane a causa di un infortunio alla coscia.

Di seguito le ultime da Zigonia riportate da Tuttomercatoweb:

“Duvan Zapata torna in gruppo. L’attaccante colombiano dell’Atalanta, fermo da tre settimane per un infortunio alla coscia, si è allenato e sarà quindi a disposizione per la sfida che i nerazzurri giocheranno contro il Napoli nella prossima di campionato. Terapie invece per Koopmeiners e Hateboer, individuale per Zappacosta e Scalvini. Palomino invece ha svolto metà allenamento in gruppo e metà individuale.”

Fonte foto: Instagram, @duvanzapata91

